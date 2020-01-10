В Санкт-Петербурге эвакуируют посетителей и работников ТЦ «МЕГА Дыбенко». Причиной послужило обнаружение в здании подозрительного свёртка.
Об этом сообщают «
В самом торговом центре работают специалисты. На самом свёртке есть надпись «Вскрывать осторожно, взрывное устройство».
Ранее NEWS.ru писал о том, что в 20 столичных школ утром в пятницу поступили сообщения о минировании. Как сообщили NEWS.ru в экстренных службах, в учебных заведениях эвакуированы более 10 тыс. учеников.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен