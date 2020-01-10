https://static.news.ru/photo/65270cf2-33cd-11ea-ba63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге эвакуируют посетителей и работников ТЦ «МЕГА Дыбенко». Причиной послужило обнаружение в здании подозрительного свёртка.

Об этом сообщают « Невские Новости » со ссылкой на источник в экстренных службах. Здание оцеплено.

В самом торговом центре работают специалисты. На самом свёртке есть надпись «Вскрывать осторожно, взрывное устройство».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в 20 столичных школ утром в пятницу поступили сообщения о минировании. Как сообщили NEWS.ru в экстренных службах, в учебных заведениях эвакуированы более 10 тыс. учеников.