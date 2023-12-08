Посольство отреагировало на повторное задержание россиянина в Финляндии ТАСС: посольство следит за делом Тордена, повторно задержанного в Финляндии

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Посольство России в Финляндии следит за ситуацией с повторным задержанием гражданина РФ Воислава Тордена, передает ТАСС. Дипмиссия подчеркнула, что готова защищать права россиянина.

Поддерживаем связь с адвокатами В. И. Тордена и готовы принимать необходимые меры по дальнейшей защите его прав и законных интересов, — уточнили в посольстве.

Ранее издание Helsingin Sanomat сообщило, что командир российской десантно-штурмовой группы «Русич» Воислав Торден был задержан финскими пограничниками сразу после освобождения из тюрьмы. По его данным, сотрудники пограничной службы намерены депортировать Тордена, так как ему запретили въезд в страны Шенгенской зоны. Отмечается, что инициаторами запрета были норвежские и чешские власти.

Командир ДШРГ «Русич» был задержан финской полицией 20 июля, когда собирался вылететь во Францию. По данным СМИ, он принимал участие в боевых действиях в Донбассе в 2014–2015 годы, а также в специальной военной операции на Украине. Кроме того, его подозревали в связях с ЧВК «Вагнер». В пятницу, 8 декабря, Верховный суд Финляндии отклонил запрос Украины об экстрадиции Тордена. Он был освобожден из тюрьмы в тот же день из-за отсутствия оснований для лишения свободы.