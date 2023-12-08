Погранслужба Финляндии задержала россиянина после освобождения из тюрьмы Финские пограничники задержали россиянина Тордена после освобождения из тюрьмы

Фото: Border Guard IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

Гражданин России, командир российской десантно-штурмовой группы «Русич» Воислав Торден был задержан финскими пограничниками сразу после освобождения из тюрьмы, сообщает издание Helsingin Sanomat. По его данным, сотрудники пограничной службы намерены депортировать Тордена, так как ему запретили въезд в страны Шенгенской зоны. Отмечается, что инициаторами запрета были норвежские и чешские власти.

Воислав Торден, также известный как Ян Петровский, был задержан в финском городе Вантаа. По словам адвоката россиянина Хейкки Лампела, он покинет Финляндию вместе с сотрудниками погранслужбы из-за действующего запрета на въезд в страны Евросоюза. Отмечается, что пограничники встретили Тордена прямо на выходе из тюрьмы.

Командир ДШРГ «Русич» был задержан финской полицией 20 июля, когда собирался вылететь во Францию. По данным СМИ, он принимал участие в боевых действиях в Донбассе в 2014–2015 годы, а также в специальной военной операции на Украине. Кроме того, его подозревали в связях с ЧВК «Вагнер». В пятницу, 8 декабря, Верховный суд Финляндии отклонил запрос Украины об экстрадиции Тордена. Он был освобожден из тюрьмы в тот же день из-за отсутствия оснований для лишения свободы.