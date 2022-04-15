Половина россиян заявила о намерении сменить автомобиль

Более половины россиян в обозримой перспективе намерены поменять автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования «Росгосстраха» и банка «Открытие». При этом треть желающих планируют сделать это за счёт кредита.

Около половины автовладельцев в нашей стране планируют сменить машину, причем 32% намерены приобрести вместо имеющегося новый автомобиль, а 21% — подержанный... При этом воспользоваться кредитом на покупку машины планируют 30% опрошенных, 32% респондентов рассчитывают, что им хватит собственных сбережений, а 36% хотят использовать средства от продажи нынешнего автомобиля, — сообщили эксперты.

Среди самых распространённых причин смены авто — его солидный возраст (34%), недостаточная вместительность (20%) и большой пробег (16%).

При этом от возраста автомобиля зависит намерение владельцев купить новый или подержанный автомобиль на смену. Среди владельцев машин возрастом от года до трёх лет и от четырёх до семи лет значительно выше доля тех, кто рассматривает вариант нового автомобиля (43% и 42%, соответственно). Среди владельцев, имеющих машину со сроком эксплуатации более семи, максимальное количество тех, кто следующим автомобилем выберет подержанный (27%).

Новые автомобили также чаще рассматривают те, кто имеет доход свыше 80 тысяч рублей на одного члена семьи в месяц — таких более 50%.

31% автолюбителей рассматривает для себя машину в ценовом диапазоне от 500 тысяч рублей до 1 млн, 21% — от 1 млн до 1,5 млн, 17% — от 1,5 до 2 млн рублей. О покупке автомобиля стоимостью более 4 млн рублей размышляют 3% опрошенных.

Ранее автодилеры сообщили, что цены на новые легковые автомобили в России за месяц с момента официального признания независимости ДНР и ЛНР, 21 февраля, и последующего начала специальной операции на Украине растут на 50–60%. Предприниматели связывают увеличение стоимости с антироссийскими санкциями.