«Половина — иностранные наемники»: российский боец о взятии Старомайорского Командир Саваль заявил, что половина бойцов ВСУ в Старомайорском были наемниками

Фото: МО Украины

Командир штурмового подразделения с позывным Саваль в беседе с «Известиями» рассказал, что в Старомайорском (ДНР) в противостояние с ВС РФ вступили иностранные наемники, в основном — испаноязычные. По информации российского бойца, они составляли более половины сил ВСУ в населенном пункте.

Более половины врагов внутри поселка — иностранные наемники, в большинстве испаноязычные. <...> Для меня заметно, что тактики, которая была раньше, у врага уже нет. А их методы больше всего похожи на террористические в Сирии. Террористы так работали, и они вот так работают — как скрываются, как обороняются, как себя ведут, — отметил Саваль.

Командир добавил, что подготовка к взятию поселка была недолгой. По его словам, бойцы зашли и по очереди за 45 минут установили контроль на трех улицах. В общем на взятие Старомайорского ушло три часа, уточнил боец.

До этого командир штурмового взвода с позывным Круглый рассказал, что российские военнослужащие использовали мотоциклы при штурме крупных опорных пунктов ВСУ на Угледарском направлении, а также при взятии Старомайорского. По его словам, задача была выполнена «дерзко и нагло».

Минобороны РФ сообщило об установлении контроля в поселке ДНР 10 июня. За успех операции отвечали бойцы группировки войск «Восток». Тогда противник потерял до 140 солдат, два автомобиля, британскую гаубицу FH-70 и орудие Д-20.