«Дерзко и нагло»: бойцы ВС РФ рассказали, как брали Старомайорское Российские военные при штурме Старомайорского использовали мотоциклы

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие использовали мотоциклы при штурме крупных опорных пунктов ВСУ на Угледарском направлении, а также при взятии Старомайорского, рассказал командир штурмового взвода с позывным Круглый. По его словам, которые приводит Минобороны России, задача была выполнена «дерзко и нагло».

Дерзко, нагло выполнили эту задачу. Заехали прямо в Старомайорское. Прям в окопы залетали на мотоциклах. Ребята сразу пошли на штурм. За ними была пешая группа, — рассказал российский боец.

О взятии под контроль села в Донецкой Народной Республике Минобороны РФ сообщило 10 июня. За успех операции отвечали бойцы группировки войск «Восток». Тогда противник потерял до 140 солдат, два автомобиля, британскую гаубицу FH-70 и орудие Д-20.

30 июня стало известно о взятии крупного опорного пункта украинских войск на восточной окраине населенного пункта Кирово. Для этого штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» воспользовались подземным туннелем.

Военный корреспондент Александр Коц назвал операцию блестящей. Журналист отметил, что ситуация получилась «как в Авдеевке». По его словам выйти в тыл противника и занять важный опорник на востоке поселка Кирово удалось благодаря хитрости и смекалке российских бойцов.