Полковника российской разведки оштрафовали за дискредитацию ВС РФ Полковника Квачкова оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. По его информации, военнослужащий публиковал некорректные посты в соцсети «Одноклассники». Квачков при этом все обвинения отрицает.

По данным следствия, отставной полковник опубликовал в 2022 году в группе социальной сети три поста, дискредитирующих ВС РФ, пишет Baza. Сам Квачков заявляет, что не имеет никакого отношения к паблику, однако сторона обвинения предоставила материалы, доказывающие, что он администрировал его с 2019 года, говорится в публикации.

Канал добавил, что бывший военнослужащий пожаловался в Роскомнадзор на соответствующую группу. По информации Baza, Квачков утверждает, что узнал о ней от полицейских, так как ранее никогда не регистрировался в «Одноклассниках». Тверской районный суд Москвы при этом посчитал, что отставной полковник все же виновен.

Дело по административной статье было заведено на Квачкова 17 июля. Информацию подтвердила его супруга Надежда. По ее словам, полиция вызвала полковника в отдел 17 июля, однако извещение пришло с опознанием, поэтому он пропустил первую встречу с правоохранителями.