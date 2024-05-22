Полковник в отставке указал на главную нестыковку в деле генерала Попова Полковник Тимошенко: металл по делу генерала Попова было бы сложно украсть

Фото: МО РФ

Иван Попов

Обвинения в мошенничестве в адрес экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова вызывают вопросы, сказал в беседе с NEWS.ru полковник в отставке Михаил Тимошенко. Он отметил, что генерала подозревают в афере с двумя тысячами тонн металла, однако непонятно, где этот металл должен был применяться в таких количествах.

Может, этот металл вообще не был запланирован? Потому что на укреплениях металлу в таких количествах делать нечего. Если это железная арматура, то ее надо заливать бетоном, а укрепления на Запорожском направлении бетоном залили хорошо. Настолько, что с нашей линией обороны противник при «контрнаступе» сделать ничего не смог. То есть задача по строительству укреплений была выполнена на совесть, — отметил он.

Кроме того, подчеркнул Тимошенко, незаметно организовать вывоз такой крупной партии металла было бы весьма проблематично. По его словам, не заметить подобную аферу было бы невозможно.

Две тысячи тонн металлоизделий — это примерно полторы сотни грузовиков, чтобы их вывезти. Плюс погрузочная техника, плюс личный состав для погрузки-разгрузки. Какое же тут мошенничество и как могли [его] не заметить? — задался вопросом эксперт.

21 мая 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерала Попова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным Telegram-канала Baza, приблизительный ущерб по делу оценили почти в 100 млн рублей. Отец Попова назвал «подставой» его арест. Он отметил, что под военного намеренно копали, чтобы «убрать».