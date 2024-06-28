Полковник рассказал об отзывах бойцов о работе российского ВПК Полковник Корольков: разработки ВПК РФ получают положительные отзывы от бойцов

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Разработки предприятий российского военно-промышленного комплекса, работающие бесперебойно, получают положительные отзывы от бойцов, находящихся в зоне СВО, заявил в беседе с «360» полковник ВС РФ и Герой России Аркадий Корольков. Он добавил, что начавшийся конфликт серьезно повлиял на модернизацию производств и разработку новой техники.

Вот мы сейчас поставили наши «Бережки». Это боевое отделение на БМП-2. Там и ПТУР «Корнет» дали. Я специально разговаривал, собирал отзывы. Очень хорошие отзывы о нашей технике, — уточнил Корольков.

Он также обратил внимание на то, что конструкторы своими разработками помогают в борьбе с беспилотными летательными аппаратами и ракетами западного производства. Помимо этого, идет создание новых боеприпасов с СНС-наведением, которые будут произведены в установленные сроки.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее заявил, что российская противовоздушная оборона смогла уничтожить три БПЛА, запущенных ВСУ, над Трубчевским районом региона. Он добавил, что не имеет данных о пострадавших людях и разрушениях среди местных объектов.