Политолог объяснила, сможет ли РФ доказать геноцид жителей Донбасса в ООН Политолог Войко: России вряд ли удастся доказать геноцид жителей Донбасса в ООН

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Россия вряд ли сможет доказать в Международном суде ООН факт того, что власти Украины неоднократно совершали акты геноцида в отношении жителей Донбасса, заявила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко. По ее словам, объединение уже не первый год демонстрирует ангажированность.

Я бы не возлагала больших надежд на то, что суд встанет в этом вопросе на сторону России. Позиция ООН по конфликту на протяжении 10 лет видна, она вялая и без заметных решений с реальным влиянием на действительность, — уточнила она.

Войко напомнила, что Москва уже не один раз заявляла о своих опасения и предоставляла факты, но институты ООН показали свою ангажированность. Она также добавила, что даже если инстанция признает вину Киева, то тот получит лишь имиджевый урон. По мнению политолога, конфликт будет развиваться исходя из ситуации на земле.

Представитель России в МС ООН, посол по особым поручениям Геннадий Кузьмин ранее объявил о том, что Россия не исключает возможности того, что подаст иск в Международный суд ООН на фоне передачи доходов от российских активов Киеву. Сейчас специалисты проводят юридический анализ.