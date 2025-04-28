Политолог распознал ловушку в перемирии с Украиной Политолог Марков заявил, что в перемирии кроется политическая ловушка

В перемирии между Москвой и Киевом кроется политическая ловушка, заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, российский президент Владимир Путин захватил лидерство в качестве миротворца, а его украинский коллега Владимир Зеленский может попытаться перехватить соответствующую инициативу.

Перемирие имеет политическую ловушку. Да, Путин явно захватил лидерство как миротворец. Но теперь Зеленский попытается его отобрать. Нужно ждать от Зеленского тоже предложения о перемирии, но не на три дня, а на три недели, на месяц. И что ответит Россия? — задался вопросом эксперт.

По мнению политолога, долгое перемирие без условий не выгодно для России, так как такой шаг может обернуться не только мощной накачкой Вооруженных сил Украины оружием, но и массовой — более успешной — мобилизацией. Также он может привести к вводу на территорию Украины войск Франции и Британии, объяснил Марков.

И что Россия будет делать, если Зеленский так же просто предложит длительное перемирие? Откажется — плохо. Согласится — плохо, — отметил политолог.

Ранее сообщалось, что Россия готова к переговорам по Украине без предварительных условий. В частности, РФ хочет приступить к переговорному процессу, который ликвидирует первопричины кризисной ситуации, сложившейся между Москвой и Киевом, заявили в Кремле.