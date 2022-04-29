Политолог предложил провести украинских пленных на параде в Севастополе Крымский политолог Бальбек предложил создать колонну пленных ВСУ для парада в Севастополе

Сдавшиеся бойцы Нацгвардии Украины / Фото РИА Новости

Крымский политолог Руслан Бальбек предложил провести колонну военнопленных ВСУ на параде в Севастополе 9 мая, пишет РИА Новости. Эксперт подчеркнул, что основная цель такой «акции» — показать всему миру, что сложившие оружие пособники киевского режима живы и здоровы в отличие от российских пленных.

Жители Крыма вживую посмотрят на тех, кто ещё недавно хвастался водрузить украинский флаг на полуострове, на тех, кто стрелял по мирным городам Донбасса, на тех, кто охранял дамбу, перекрывающую воду в Крым. А заодно и эти пособники нацистского режима посмотрят на людей, которых они ненавидели с 2014 года, — сказал Бальбек.

Политолог добавил, что у тех, кто защищает киевский режим, нет национальности.

Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили, что в России содержатся более тысячи украинских военнослужащих, добровольно сложивших оружие и сдавшихся армии России. С ними работают следователи. В ведомстве уточнили, что среди пленных — пять командиров бригад.