Политолог оценил шансы Залужного на победу в президентских выборах Политолог Кортунов: у Залужного есть шанс победить на выборах президента Украины

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Главком ВСУ Валерий Залужный теоретически имеет шансы победить на выборах президента Украины, сообщил NEWS.ru политолог, общественный деятель и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Эксперт добавил, что авторитет Залужного среди населения заметно вырос, но остается открытым вопрос, как бы он вел кампанию, параллельно командуя вооруженными силами.

Если судить по опросам общественного мнения, то авторитет главкома ВСУ Залужного растет, в то время как у Зеленского начинают возникать проблемы. Чисто теоретически у Залужного есть шансы победить на президентских выборах. Однако на данный момент сложно представить, как будет вестись кампания, так как параллельно нужно командовать украинской армией, — отметил Кортунов.

Он выразил уверенность, что подобный вопрос не возникнет в ближайшее время, а смена руководства Украины произойдет в другом формате, на что, несомненно, будет влиять ситуация на фронте. Залужный и президент Украины Владимир Зеленский будут обвинять друг друга в неудачах, добавил политолог.

Но поскольку Залужный все-таки профессионал, то нынешнему президенту Украины будет весьма трудно доказывать, что ответственность лежит на ВСУ. Так как он отдавал распоряжения политического, а не военного характера, которые стоили украинским войскам очень дорого, — заключил эксперт.

Ранее на Украине провели опрос, в ходе которого выяснилось, что жители страны доверяют Залужному больше, чем Зеленскому. Свыше 60% населения признались, что они одобряют деятельность главкома ВСУ, а не президента.