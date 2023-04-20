Политолог оценил перспективы России по увеличению численности населения Политолог Солонников: в России не будет серьезного прироста населения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перспективы России по увеличению численности населения очень низкие, ожидать серьезного прироста не стоит, заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Комментируя ситуацию «360», он призвал стремиться хотя бы к тому, чтобы сохранить ту численность, которая есть сейчас.

В лучшем случае это будет сохранение населения, — пояснил политолог.

По его словам, в постиндустриальном цикле стране сложно увеличивать этот показатель. Солонников отметил, что при этом есть шанс расширить внутренний потребительский рынок за счет включения в производственно-технологическую сферу других государств. Политолог уточнил, что Россия уже работает в этом направлении в рамках развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и укрепления отношений с Ираном.

Солонников рассказал, что в современной экономике прирост населения при этом считается благом. Политолог выделил из преимуществ возможность получения инвестиций под развитие, повышение собственного влияния на мировой арене, трудовые ресурсы, увеличение потребительского рынка. При этом трудностей из-за большой численности все меньше. Например, во всем мире практически полностью удалось решить проблему голода.

Индия ранее обогнала КНР и стала самым населенным государством в мире. На 17 апреля в стране проживают 1 425 937 441 человек. В Китае, исходя из данных на этот же день, проживают 1 425 744 008 граждан.