«Пока правильно и законно»: юрист оценил дело против производителя сахара

Действия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении крупнейшего производителя сахара в России ООО «Продимекс» законны, заявил юрист Ян Чеботарёв infox.ru. ФАС обязана возбуждать уголовные дела, если появляется вероятность нарушения антимонопольного законодательства.

На самом деле, всё пока правильно и законно. Почему? Если есть какое-то подозрение в нарушении антимонопольного законодательства, антимонопольный орган обязан возбудить соответствующее дело и в рамках, которые предоставлены ему законом «О защите конкуренции», провести расследование, после чего уже вынести какое-то решение, — сказал Чеботарёв.

Он добавил, что дело само по себе не означает, что виновный уже установлен. Пока что говорить о штрафе рано, его назначат, если был картельный сговор, объяснил юрист.

Ранее ФАС в результате внеплановых антикартельных проверок выявила признаки нарушения законодательства крупнейшими в РФ производителями сахара. Под подозрение подпало ООО «Продимекс», предприятие подозревают в незаконной координации работы ретейлеров, что вызвало рост розничных цен на сахар. Против «Продимекса» возбудили уголовное дело.

Как писала газета «Известия», часть российского бизнеса стала активно использовать кризисную ситуацию в стране в своих целях, в разы поднимая цены на продукцию, включая старые партии.