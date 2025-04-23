Подлинность останков Ленина в Мавзолее поставили под сомнение Танатопрактик Антонова заявила, что тело Ленина могли подменить куклой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве

Останки Владимира Ленина, которые хранятся в Мавзолее на Красной площади Москвы, вряд ли на самом деле принадлежат вождю мирового пролетариата, выразила мнение в беседе с NEWS.ru танатопрактик, специалист по бальзамированию и реставрации тел умерших Маргарита Антонова. Она считает, что политика могли тайно захоронить.

Сейчас XXI век, а бальзамация идет еще с Древнего Египта. Получается, что только у нас в стране так долго сохраняется единственное бальзамированное тело — и больше нигде в мире. По моему мнению, это не тело нашего вождя, а искусно имитированная кукла. Думаю, никто никогда уже не признается нам в том, что Владимир Ильич давно захоронен, — пояснила Антонова.

По мнению специалиста, тех процедур, которые проводят в Мавзолее с телом Ленина, вряд ли могло бы быть достаточно для поддержания тела в сохранности более 100 лет.

Невозможно, изредка закрывая Мавзолей на бальзамацию, поддерживать тело в идеальном состоянии. Либо там что-то делается каждую ночь, либо хотя бы раз в неделю. Кроме того, еще не придумали другого бальзамирующего раствора, кроме формалина, в основе которого — формальдегид. Ничто другое сохранить тело не может. Мы в своей практике пытались увеличить концентрацию раствора. В результате тело уходит прямо в землянистый цвет мокрого асфальта, — добавила эксперт.

Ранее историк Александр Макушин выразил мнение, что тело Владимира Ленина следует вынести из Мавзолея и захоронить. По словам эксперта, этого хотел бы сам политик, а последнюю волю усопшего необходимо уважать.