«Он сам этого хотел»: историк признал необходимость захоронения тела Ленина Историк Макушин считает, что тело Ленина необходимо захоронить

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве

Тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина необходимо убрать из Мавзолея и захоронить, чего он сам хотел, заявил NEWS.ru историк Александр Макушин. По его словам, необходимо уважать последнюю волю усопшего.

Человека надо предать земле. Это, наверное, как-то правильно. Я понимаю, почему он был положен в Мавзолей, но мы-то все-таки, наверное, уже живем в чуть другую эпоху. Это даже не только мое мнение, вообще-то он этого хотел сам. Давайте все-таки с уважением относиться к последней воле человека, — сказал Макушин.

Он добавил, что Ленин был великим человеком, но не до конца понимал русский народ и его психологию. По мнению историка, революционер немного боялся россиян.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко заявил, что Ленин захоронен по всем православным традициям. По его словам, данная тема с перезахоронением забальзамированного тела революционера не должна подниматься, так как решение уже принято на высшем уровне президентом России Владимиром Путиным. Также парламентарий подчеркнул, что фигура Ленина продолжает вызывать ненависть у противников социалистической модели государства, поскольку основатель СССР не только сохранил страну, но и предложил альтернативу капитализму.