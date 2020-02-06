https://static.news.ru/photo/8a166696-4829-11ea-8fd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maskur Has/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Общая площадь уничтоженных посевов конопли, которая была выращена незаконно, за год выросла в 16 раз. В 2018 году она составила почти 93,5 тысячи квадратных метров, в 2019 году — более 1,5 миллиона. Об этом свидетельствуют данные МВД, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Также увеличилась общая площадь уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли. За год она выросла с 92,5 до 101,2 миллиона квадратных метров. Вес уничтоженной конопли, обнаруженной на незаконно выращенных посевах за минувший год, достиг почти 40 тысяч килограмм. В то время как в 2018 году он составлял 23,2 тысячи килограмм.

Ранее NEWS.ru писал, что сеть магазинов John Lewis запустила в продажу матрасы с конопляным наполнителем. С помощью них компания рассчитывает начать продажи изделий, которые подлежат полной переработке.