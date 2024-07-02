Песню Канье Уэста проверят на оскорбление русских женщин В России хотят запретить въезд Канье Уэсту из-за оскорбления русских в песне

Фото: Ian West/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канье Уэст

Московскую полицию просят проверить тексты американского рэпера Канье Уэста на предмет оскорбления русских женщин, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, с соответствующим запросом обратилось движение «Сорок сороков».

Активистам не понравилась строчка в композиции Vultures, где упоминается русская девушка, которую исполнитель хочет «наказать» за ситуацию на Украине. В случае если тест написал Уэст, ему следует запретить въезд в Россию, считают общественники.

Ранее появилась информация, что Канье Уэст хочет провести концерт в Москве 6 сентября. По некоторой информации, артист мог приехать недавно в столицу ради выбора площадки. Однако дата поездки рэпера была подобрана так, чтобы он попал на празднование юбилея Гоши Рубчинского.

Как считает музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев, билет на концерт Канье Уэста в России может стоить около 40 тысяч рублей. Эксперт предположил, что в случае выступления певца в Москве будут сделаны специальные ВИП-места и отдельные — на танцполе, отдаленном от сцены.

Он допустил, что цены достигнут серьезной суммы, которую не может позволить себе каждый рядовой москвич. По словам эксперта, Уэст мог бы дополнительно продавать билеты на репетиции перед самим концертом.