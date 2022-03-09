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Песков: уровень безопасности в Крыму и Севастополе не вызывает сомнений

13:59, 09 марта 2022
Песков: уровень безопасности в Крыму и Севастополе не вызывает сомнений Фото: pixabay.com
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В администрации президента России не сомневаются в уровне безопасности в Крыму и Севастополе. Для её обеспечения приняты все меры, приводит РИА Новости слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Вы знаете, что окружение там недружественное, но, с другой стороны, наши вооружённые силы и другие специализированные ведомства делают всё, чтобы обеспечивать на должном уровне безопасность и стабильность в Крыму и Севастополе, — сказал он. 

Песков подчеркнул, что ему неизвестно о том, что кто-то сейчас угрожает безопасности и стабильности Крыма. 

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ выявили среди жителей Севастополя сторонника украинских националистов. При обыске у него нашли тротиловую шашку массой около 600 грамм.

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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