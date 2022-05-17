Песков: Путин не посетит Анкару в ближайшие дни

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Визит президента России Владимира Путина в Анкару в ближайшие дни не планируется, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. По его словам, подготовка к этой поездке в данный момент не ведётся. Накануне турецкая газета Yeni Şafak сообщила, что Турция ожидает визита главы РФ в ближайшие дни по инициативе Анкары.

Я не располагаю такой информацией. Насколько я знаю, в ближайшие дни визит Путина в Анкару не готовится, — сказал представитель Кремля.

Отвечая на уточняющий вопрос, Песков добавил, что визит не ожидается и «в ближайшие недели тоже».

28 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели беседу, в ходе которой глава российского государства поблагодарил коллегу за помощь в обмене российского лётчика Константина Ярошенко, арестованного в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина и депортированного в США, на американца Тревора Рида, осуждённого за нападение на полицейских.