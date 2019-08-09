https://static.news.ru/photo/c525d1a4-bb66-11e9-a214-fa163e074e61_660.jpg Воздух в Киренске Фото: vk.com/podslushano_kirensk

Зафиксировано повышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в городах Киренск и Усть-Кут Иркутской области.

Это зафиксировали в шести пробах по трём веществам: диоксид серы, оксид углерода и диоксид азота. Нормы были превышены в 1,4, 1,2 и 1,1 раза соответственно. Как сообщает ТАСС , в Роспотребнадзоре уточняют, что мониторинг качества воздуха провели в Усть-Куте, Киренске, Братске, Бодайбо, Усть-Илимске, а также в Усть-Илимском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском, Братском районах.

Как писал News.ru ранее, уровень воды в реках Иркутской области понижается. Об этом сообщает главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. В реке Ия зафиксировано понижение уровня воды на 30-65 сантиметров.