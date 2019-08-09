Зафиксировано повышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в городах Киренск и Усть-Кут Иркутской области.
Это зафиксировали в шести пробах по трём веществам: диоксид серы, оксид углерода и диоксид азота. Нормы были превышены в 1,4, 1,2 и 1,1 раза соответственно. Как сообщает
Как писал News.ru ранее, уровень воды в реках Иркутской области понижается. Об этом сообщает главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. В реке Ия зафиксировано понижение уровня воды на 30-65 сантиметров.