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Восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика по объективным причинам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что достроено будет всё, что запланировано.

С учётом того, что никак не могут начать нормальную работу, могут не успеть. Но, тем не менее, выстраиваются графики строительных работ. В любом случае, всё будет достроено, — цитирует РИА...