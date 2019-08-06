Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что уровень воды в реках Иркутской области продолжает понижаться.
7–8 августа на реке Ия в районе города Тулун продолжится понижение уровня воды на 30–65 см, на остальных участках — на 5–35 см, — отметила эксперт.
7 августа осадков в этой области не прогнозируется, а 8 и 9 августа пройдут умеренные дожди, передаёт
Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Из-за сильных ливней уровень воды в реках повысился, и они вышли из берегов. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести. ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тысячи жилых домов, в которых проживают 34 188 человек. Наибольшие разрушения пережил Тулун, где поток воды уносил даже дома. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за халатности чиновников, писал News.ru.