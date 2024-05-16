Осужденному за убийство Михаила Круга не дали уйти на СВО Суд отказал убийце Михаила Круга в праве уйти на СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Твери Московский районный суд отказал осужденному за соучастие в убийстве шансонье Михаила Круга в праве отправиться в зону проведения СВО с перспективой помилования, передает издание «Афанасий-бизнес». Уточняется, что первый иск к ФКУ СИЗО-1 УФСИН Александр Агеев подал еще в ноябре 2023 года.

Уже в феврале 2024 года Агеев обратился с новым заявлением в военный комиссариат Тверской области, но ему снова отказали, пояснив, что приговоренные к пожизненному сроку не имеют права на помилование при условии отправки на СВО. Суд этот отказ подтвердил.

Участник ОПГ «Тверские волки» Александр Агеев отбывает пожизненное заключение в колонии «Полярная сова». Резонансное убийство произошло 30 июня 2002 года, в день празднования Дня города Твери. Бандиты попали в дом Михаила Круга. Нападение на жилище было заранее спланировано по указанию криминального авторитета города Твери, известного в определенных кругах как Лом, однако убивать певца злоумышленники не планировали.

Ранее стало известно, что волгоградский каннибал Дмитрий Малышев встретился в зоне СВО с маньяком-расчленителем Александром Масленниковым из Волжского. В соцсетях Малышев опубликовал кадры с Масленниковым и пояснил, что на спецоперацию отправился не для смены обстановки, а для защиты традиционных ценностей. Сослуживец Масленников был осужден за то, что убил, расчленил и закопал в лесу двух девушек. В зоне проведения СВО мужчина получил множество травм и некоторое время проводил не на передовой. По словам Малышева, у него была сломана челюсть, в колене и левой руке обнаружены осколки, а также лопнула левая перепонка.