«Ошибки не устранимы»: Жорин указал на опасность смертной казни в России Адвокат Жорин: при недостатках в работе следствия смертную казнь вводить нельзя

Фото: Личный архив Сергея Жорина

Сергей Жорин

Опасность отмены моратория на смертную казнь в России заключается в том, что следствие и суд, мягко говоря, не близки к совершенству при исполнении своих обязанностей, заявил NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его словам, при таких «косяках» нельзя вводить смертную казнь, потому что в этом случае ошибки не устранимы. Жорин напомнил об интервью экс-председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, которая признала, что дела в суд приходят сырые.

Судьям приходится брать на себя ответственность, по сути верить на слово следователям. Из материалов дела зачастую вина тех или иных лиц, мягко говоря, не доказана. Когда какой-то незаконный приговор, пусть даже вступивший в силу, но все равно есть возможность спустя какое-то время его обжаловать в связи с новыми обстоятельствами. Уже набившее оскомину дело Чикатило, на которое все ссылаются, где прежде, чем поймали этого человека, до этого казнили ряд лиц, которых признали виновными в этих преступления. К сожалению, следствие и суд крайне далеки от верховенства закона, принципа справедливости, — отметил Жорин.

Адвокат согласен со словами сенатора Андрея Клишаса о том, что «ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного Суда РФ по вопросу о смертной казни». По мнению Жорина, если бы судебная часть и следственные органы качественно выполняли бы свои функции, тогда можно было рассуждать о том, что в страшнее – смертная казнь или пожизненное заключение в нечеловеческих условиях в российских колониях особого режима.

Те, кто знают, как там содержатся заключенные, скорее всего понимают, что это страшнее, чем смертная казнь. Тем не менее, если бы суд и следствие не косячили, вопрос о смертной казни можно было бы выносить на референдум. Общество должно решать. Наказание должно быть справедливым. Но при данном положении дел, на мой взгляд, смертную казнь вводить нельзя, потому что те ошибки, которые совершили следствие и суд, не устранимы, — подытожил Жорин.

Ранее Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после теракта в «Крокус Сити Холле» призвал к «тотальным казням» террористов и их семей. По словам политика, никакие суды и расследования не помогут справиться с угрозой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь не обсуждается в Кремле.