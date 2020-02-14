https://static.news.ru/photo/19a47dfa-4f20-11ea-a66e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко, много лет возглавлявший Роспотребнадзор, рекомендовал россиянам носить медицинские маски. Однако, уточнил он, это не связано с коронавирусом.

По его словам, сейчас в 38 регионах превышен эпидемический порог сезонных вирусных инфекций. В первую очередь маски необходимы работникам торговли и общественного транспорта, отметил депутат.

При этом он рекомендовал не посещать без крайней необходимости поликлинику.

Если почувствовали температуру, а в городе или субъекте объявлено превышение — [нужно] не идти в поликлинику, а вызвать [врачей] на себя, чтобы не разносить [возможный вирус]. Потому что пока вы будете ехать, вы два десятка людей заразите, — приводит рекомендацию Онищенко РИА Новости.

Он также посоветовал россиянам не забывать использовать дезинфицирующие средства.

NEWS.ru сообщал, что в школах Нижнего Новгорода зафиксировано существенное увеличение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. В связи с этим местный департамент образования принял решение приостановить учебный процесс во всех учебных заведениях.

Чуть ранее по той же причине было решено ввести карантин в школах Саранска. Детей перевели на дистанционное обучение.