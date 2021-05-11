Омбудсмен рассказала о доходах семьи казанского стрелка

https://static.news.ru/photo/3228565e-b2a1-11eb-b9fd-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Социальные сети

Семья казанского стрелка, устроившего кровавую расправу в гимназии столицы Татарстана, является финансово благополучной, однако личные взаимоотношения между молодым человеком и его родителями оставляли желать лучшего. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека республики Ирина Волынец.

По словам омбудсмена, убийца воспитывался в благополучной семье. После школы он поступил в престижный вуз, который его родители имели возможность оплачивать. Кроме того, недавно молодой человек переехал от родителей в отдельное жильё.

С финансовой точки зрения семья благополучная. Но на уровне личных отношений контакта у ребёнка с родителями не было. И как раз из-за этого затяжного конфликта он от них и съехал, — рассказала Ирина Волынец в эфире Youtube-канала «Соловьёв Live».

По мнению омбудсмена, причиной произошедшей трагедии является «отсутствие государственной идеологии». Волынец считает, что избежать повторения подобного поможет внеурочная занятость детей и подростков, «как в Советском Союзе», которую должно обеспечить государство.

Далеко не каждая семья, особенно многодетная, потянет кружки, особенно если ребёнок хочет посещать разные кружки. Поэтому если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то, к сожалению, ситуация будет повторяться, — сказала Ирина Волынец.

Стрельба в гимназии № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек — семеро детей, учительница и женщина, работающая в школе, ещё 21 получил ранения.

12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.