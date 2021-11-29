Около 200 судов не могут пройти через Керченский пролив из-за шторма

Порядка 200 судов, часть из которых находится на Черноморском побережье и часть — на Азовском, ожидают прохода через Керченский пролив, движение по которому остановилось из-за шторма. Также из-за непогоды запрещена высадка лоцманов, рассказал ТАСС пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

С сегодняшнего дня, несмотря на сохраняющееся разрешение на проход различных судов, из-за запрета высадки лоцманов, невозможности высадки лоцманов с сегодняшнего дня де факто судоходство Керченского пролива перекрыто, — пояснил он.

По словам Кравченко, в настоящее время скорость ветра в Керченском проливе составляет около 15 м/с, и она может увеличиться до 18 м/с.

Ранее стало известно, что в Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Как сообщили в Гидрометцентре, непогода сохранится в столице до 09:00 утра среды, 1 декабря. «Оранжевый» уровень будет действовать и в Крыму из-за сильных дождей и ветра до 28 м/с.