Оценены шансы России освоить Луну Ученый Эйсмонт оценил шансы России освоить Луну

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

России вполне реально освоить Луну после появления собственной орбитальной станции, рассказал в беседе с NEWS.ru кандидат технических наук, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Он напомнил о том, что, согласно американской программе «Артемида», планируются пилотируемые запуски на Луну. По словам эксперта, РФ все-таки присоединится к этому проекту и это неизбежно.

Когда это будет — трудно сказать, потому что заявленные сроки те же американцы нарушают в силу разных причин. Луна действительно интересна, жаль, что Россия не участвует в программе «Артемида», но, мне кажется, что она к ней присоединиться. Это просто неизбежно, — считает Эйсонт.

Эксперт полагает, что лунная программа может занимать существенную часть в новой российской станции, потому что с орбиты МКС реально лететь к Луне. Сама новая орбитальная станция с момента запуска может спокойно эксплуатироваться 20 лет.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов объявил на встрече с президентом Владимиром Путиным о решении выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года, пишет ТАСС. Он отметил, что основным приоритетом в пилотируемой космонавтике будет создание российской орбитальной станции и дальнейшее обеспечение отечественной экономики необходимыми космическими услугами.

По словам генерального конструктора РКК «Энергия» Владимира Соловьева, новую станцию можно будет использовать как базу для полетов к Луне и у нее может появиться приписанный к ней лунный корабль.