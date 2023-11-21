Нужна победа: почему России играет на руку отказ Зеленского от переговоров

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Sun заявил, что не сядет с Россией за стол переговоров даже на фоне проблем на поле боя. Почему такая позиция Киева играет на руку Москве?

Многих россиян, возможно, шокировало очередное заявление Зеленского о нежелании садиться за стол переговоров. Мол, почему Украина не поддается, ведь мы разгромили ее в Бахмуте, остановили контрнаступление и давим по всем направлениям в Авдеевке? Но расстраиваться не нужно — нежелание президента соседней страны идти на переговоры выгодно РФ со стратегической точки зрения.

Многие «голуби» среди топ-политиков стран Запада мечтают, чтобы украинский конфликт поскорее закончился. В первую очередь это касается США, которые увязли в двух боевых действиях — между Москвой и Киевом и между Израилем с ХАМАС. Несмотря на заявления Вашингтона о поддержке Киева, поступки расходятся со словами. Например, глава Пентагона Ллойд Остин вчера сказал, что США передадут Украине $100 млн и одну РСЗО HIMARS. Это мизерная помощь на фоне тех миллиардов, которые передавались Киеву ранее. Следовательно, США уже заметили бесперспективность украинского конфликта и ищут способы поскорее его закончить.

Но единственный, кто мешает Западу организовать переговоры Украины с Россией, — это Зеленский. Для него продолжающиеся боевые действия являются гарантией сохранения власти, ведь после завершения конфликта он, скорее всего, переизбран президентом не будет. Так уже было с премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем. Он имел высокие рейтинги среди населения, но после окончания Второй мировой проиграл парламентские выборы. Зеленский понимает, что его ждет такой же исход, и поэтому не хочет договариваться с Москвой.

Украине нельзя дать соскочить

Задача партии «голубей» в странах Запада — усадить Россию за стол переговоров и заморозить конфликт, чтобы восстановить силы ВСУ, накачать Украину оружием и через несколько лет заставить ее начать новый конфликт против РФ.

Этого нельзя допустить, поскольку к тому статусу-кво, который существовал между Москвой и Киевом после 2015 года, вернуться не выйдет. Если конфликт заморозится по текущей линии соприкосновения, горячая фаза боев прекратится. Но Киев будет пытаться навредить России. Он, скорее всего, продолжит устраивать набеги на территорию РФ и атаковать объекты инфраструктуры беспилотниками. Когда Россия будет протестовать против этого и требовать Украину соблюдать условия мирных договоренностей, та будет всячески открещиваться от происходящего. Поэтому смысла договариваться с Киевом нет.

К тому же у России сейчас больше возможностей победить Украину, чем даже в 2014 году. Количество выпускаемых вооружений растет. Каждый день создаются новые типы гаубиц, ракет, БПЛА и других вооружений. Поэтому России нужно прямо сейчас использовать возросшую военную мощь, чтобы освободить как можно больше территорий. Как минимум те, которые по Конституции находятся в составе России.

Если же между Россией и Украиной начнутся мирные переговоры, а конфликт заморозится, об освобождении других русских городов останется только мечтать.

Плюс неизвестно, насколько ВСУ окрепнут за несколько лет заморозки. Вдруг они станут намного сильнее? В таком случае конфликт между РФ и Украиной затянется на десятилетия, и конца-края ему не будет видно.

Нужно сказать Зеленскому спасибо

Благодаря непримиримости Зеленского конфликт будет продолжаться до полного (или частичного, но тяжелого) разгрома Украины. Пока Киев сам не начнет умолять о заключении договора на любых условиях. Но с чего Зеленский взял, что в таком случае Россия остановится и начнет вести диалог? С побежденными не договариваются, их добивают и берут свое.

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