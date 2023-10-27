Noize MC избавляется от оставшегося в России имущества SHOT: Noize MC продал свой внедорожник фотографу из Магадана

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Рэпер Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев)

Рэпер Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) избавляется от оставшегося в России имущества, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, музыкант продал перекупщикам свой внедорожник, которым владел около 10 лет, за 2,1 млн рублей.

Как выяснил канал, рэпер накатал на своем автомобиле Toyota RAV 4 примерно 60 тысяч километров. Отмечается, что его «ласточкой» 2013 года выпуска теперь владеет фотограф из Магадана.

Ранее Кузьминский районный суд Москвы обязал Noize MC выплатить 30 тысяч рублей в качестве штрафа за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. По словам адвоката музыканта, публикации без маркировок публиковались в творческом сообществе Алексеева во «ВКонтакте», выкладывала их его менеджер Елизавета Коровина.

Рэпер уехал из России в Литву в 2021 году после того, как СК начал проверку его творчества на пропаганду негативного отношения к полицейским и попытку реабилитации нацизма. При этом автор инициативы блогер Дмитрий Якушев признался, что его предложение было шуткой, и призвал СК отменить проверку.

В ноябре 2022-го Минюст включил Алексеева в реестр физлиц-иноагентов после интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В беседе музыкант заявил, что будущего в России для него нет и что возвращаться в страну он не планирует.