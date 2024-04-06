Названы условия для захода российских военных в Часов Яр Военкор Руденко: для захода в Часов Яр следует выровнять фланги и обвязать город

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военнослужащие подошли вплотную к Часову Яру в Донецкой Народной Республике, однако для захода им необходимо выровнять фланги и обвязать город, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По его мнению, войскам следует обеспечить несколько точек входа в Часов Яр с разных направлений.

Часов Яр. Жесткие бои, наши военные подошли вплотную к городу. Для входа нужно вначале выровнять фланги и обвязать город, обеспечив сразу несколько точек входа с разных направлений, — заявил Руденко.

Военкор добавил, что российским войскам следует растянуть силы обороны ВСУ в городе. Он считает, что для взятия Часова Яра необходимо заставить украинские войска постоянно двигаться на разные направления под постоянным огнем. Руденко выразил уверенность, что установление контроля над городом является вопросом времени.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» сообщал, что командование ВСУ подтягивает резервы для контратаки в районе Часова Яра. Согласно его сведениям, украинские войска применяют большое количество FPV-беспилотников на данном участке и готовятся к активной обороне. При этом в самом городе ВСУ занимают подвалы, которых там очень много.