Названы самые «пьющие» и «трезвые» регионы России

Больше всего алкогольной продукции с пересчёте на этанол за год выпивают в Сахалинской области — 11,16 литра на душу населения. В тройку лидеров по показателю также попали Республика Коми (10,83 литра) и Магаданская область (10,66 литра). С такими данными Росалкогольрегулирования за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Несколько меньше спирта выпивают в Удмуртии (9,91 литра) и Карелии (9,74 литра).

В то же время минимальные значения наблюдаются в Чечне (0,08 литра), Ингушетии (0,14 литра), Северной Осетии (0,54 литра), Дагестане (0,73 литра) и Кабардино-Балкарии (0,88 литра).

В среднем по стране на душу населения приходится шесть литров выпитого этанола за год.

В последние годы в России снижается потребление этанола в расчёте на душу населения, рассказал NEWS.ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Так, прежде показатели составляли 17-18 литров. Разница по регионам обусловлена рядом факторов — такими как уровень доходов и качество жизни населения, этнокультуральные особенности.

В борьбе с пьянством нужно не столько запрещать, сколько снижать бедность и реализовывать программы снижения спроса такой продукции, считает он.

Реализовывать социальную рекламу, широкую информированность граждан. Мы должны формировать неприятие. И второе — это борьба с бедностью. повышение качество жизни людей, развитие инфраструктуры, социальной инфраструктуры, — полагает депутат.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, что на россиян в возрасте 30–50 лет приходится основная масса больных алкоголизмом.