Названы самые популярные достопримечательности России «Яндекс» назвал самые популярные достопримечательности России

Фото: Социальные сети

Сервис «Яндекс.Путешествия» определил самые популярные достопримечательности России. Аналитики изучили поисковые запросы пользователей и на их основании составили рейтинг культурных объектов страны. В него вошли 2295 храмов, музеев, памятников и парков. Об этом пишет РИА Новости.

Как выяснилось, чаще всего туристов интересует информация о Зимнем дворце и Государственном Эрмитаже. За ними следуют Московский Кремль, Большой Петергофский дворец, Мамаев курган и Большой Екатерининский дворец.

Десятку самых востребованных достопримечательностей составили подмосковный парк «Патриот», «Медный всадник» в Санкт-Петербурге, собор Василия Блаженного,Третьяковская галерея и ВДНХ.

По словам аналитиков, при поиске люди чаще всего интересуются дворцами. Запросов на эту тему в четыре раза больше, чем о памятниках и в пять раз больше, чем о театрах.

Ранее тревел-блогер Саша Коновалова рассказала о турецких блюдах, которые часто заказывают туристы, однако на самом деле они сильно переоценены. По ее словам, турки — «лучшие маркетологи», которые могут выдать за «шедевры» что-то невкусное.