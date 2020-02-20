https://static.news.ru/photo/305e9a1c-532b-11ea-b79c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наибольшая вероятность стать жертвой противоправных действий отмечается в Москве. В столице в 2019 году было зарегистрировано 142 тысячи преступлений. За ней следуют Московская область (77 тысяч) и Краснодарский край (71,5 тысячи). С соответствующими данными МВД ознакомился NEWS.ru.

В топ-5 «самых преступных» регионов России попали Челябинская область (66,5 тысячи) и Ростовская область (60,9 тысячи).

Вместе с тем меньше всего преступлений было в Ненецком (754) и Чукотском (775) автономных округах. А также в Ингушетии (1,8 тысячи), Калмыкии (2,8 тысячи) и Магаданской области (2,8 тысячи).

Стоит отметить, что в целом по стране преступность выросла: в прошлом году правоохранительные органы зарегистрировали 2,024 млн происшествий такого характера, тогда как в 2018-м — 1,991 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что в России четвёртый год подряд падает подростковая преступность. За минувший год улучшение ситуации наблюдается почти по всей стране. Число выявленных несовершеннолетних, совершивших противоправные действия, в последние четыре года также падает. Если в 2015 году этот показатель составлял 56 тысяч, то в 2019-м он снизился до 37 тысяч.