Доля несовершеннолетних преступников от численности населения в возрасте от 14 до 17 лет в России снижается на протяжении четырёх лет. В 2015 году она составляла 1,04%, а в 2019-м упала до 0,67%. Об этом свидетельствуют данные МВД, с которыми ознакомился NEWS.ru.

За минувший год улучшение ситуации наблюдается почти по всей стране. Исключением стали 16 регионов, в числе которых Волгоградская, Ростовская и Брянская области, а также Чукотка и Коми. Между тем, самая низкая доля подростков, нарувших закон, зафиксирована в Чечне и Москве. Самая большая — в Тыве и Карелии.

Число выявленных несовершеннолетних, совершивших противоправные действия, в последние четыре года также падает. Если в 2015 году этот показатель составлял 56 тысяч, то в 2019-м он снизился до 37 тысяч. Самое низкое количество подростков-преступников зафиксировано в Чечне (четыре), самое высокое — в Свердловской области (две тысячи).

Частично улучшение ситуации связано с активным распространением смартфонов, которые позволяют несовершеннолетним получать необходимую психологическую разрядку. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал социальный психолог Алексей Рощин.

Сегодня даже бедные семьи могут позволить приобрести смартфон своим детям. Многочисленные исследования говорят, что чем ребёнок больше играет — в особенности в шутеры — тем меньше вероятность, что он будет совершать подобные насильственные действия в жизни. Чем доступнее для подростка порнография, тем меньше вероятность, что он будет совершать противоправные действия сексуального характера. Связано это с тем, что ребёнок уже получил необходимую ему разрядку. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

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Социальный психолог также пояснил, что благодаря смартфонам дети надолго уходят в виртуальный мир. В результате у них не остаётся времени на правонарушения, которые часто совершаются просто от скуки и безделья.

Снижение подростковой преступности, помимо прочего, связано с тем, что в последние годы в стране наблюдается относительная экономическая и социальная стабильность, считает эксперт.

Однако несмотря на то, что доля несовершеннолетних преступников падает, число рецидивов с их стороны растёт. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила сопредседатель экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Галина Семья.

Когда ребёнок выходит из воспитательной колонии, с ним необходимо проводить дальнейшую работу. В ряде регионов есть центры, которые сопровождают таких детей, однако эта инфраструктура в России не очень развита. Работа в этом направлении не выстроена. Галина Семья сопредседатель экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей сопредседатель экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Помимо прочего, она отметила рост числа преступлений сексуального характера со стороны несовершеннолетних. Также довольно часто подростки оказываются вовлечены в незаконную деятельность, связанную с наркотическими веществами, заявил экс-оперативник Московского уголовного розыска Вячеслав Дёмин. Он объяснил это тем, что уголовная ответственность по главной антинаркотической статье УК — 228-й — наступает с 16 лет, и преступники специально вовлекают в распространение запрещённых веществ детей.

В минувшем году Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова заявляла о росте доли тяжких преступлений со стороны несовершеннолетних. При этом она отметила, что каждый пятый ребёнок, совершивший противоправное действие, ранее уже попадал в сферу внимания органов правопорядка. Кроме того, заметила омбудсмен, четверть детей не училась и не работала на момент совершения преступления.