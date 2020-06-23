Наиболее высокие выплаты герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей получают в Новгородской области — в среднем 67 990,10 рублей в месяц. Следом за этими регионами по показателю следуют Иркутская область (65 856,10) и Республика Марий Эл (65 444,50). С такими данными Росстата за январь 2020 года ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что несколько меньше денег выдают героям в Хакасии (65 330,30) и Камчатском крае (65 330,30).

В свою очередь, минимальные выплаты зафиксированы в таких регионах страны как Ханты-Мансийский автономный округ (28 177,90), Чечня (29 681,30), Дагестан (30 344,30), Владимирская (31 819) и Ярославская (36 543,70) области.

В целом по стране каждому из героев выплачивают в среднем 52 897,5 рубля в месяц. Это больше, чем в прошлом году (50 874,1).

Ранее президент России Владимир Путин объявил о переносе парада Победы с 9 мая на 24 июня в связи с эпидемией коронавируса. Этот день будет выходным для жителей страны.