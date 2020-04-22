Чаще всего жертвами чрезвычайных ситуаций становятся жители Московской области: там в результате подобных происшествий в 2019 году скончались 74 человека. За этим регионом по показателю следуют Краснодарский (35) и Забайкальский (31) края. С такой информацией МЧС России ознакомился NEWS.ru.

Чуть меньше смертей такого рода зарегистрировано в Красноярском крае (30 человек) и в Иркутской области (30).

Реже всего в результате чрезвычайных ситуаций гибнут люди в Курганской, Саратовской и Самарской областях, а также в Татарстане и Вологодской области. В каждом из этих субъектов в прошлом году от подобных случаев ушло из жизни по одному человеку.

Стоит отметить, что число погибших в результате ЧС по России снизилось: с 717 человек в 2018 году до 532 в 2019.

Ранее стало известно, что Российская академия наук (РАН) по поручению правительства России намерена создать научный центр психологии и социологии чрезвычайных ситуаций.