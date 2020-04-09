Сотрудников Кольской АЭС изолировали из-за коронавируса

В городе Полярные Зори в Мурманской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Вирус был выявлен у супруги одного из сотрудников Кольской атомной электростанции. Как
Он также отметил, что в ранее в рамках программы по обеспечению безопасной и непрерывной работы станции персонал работающих энергоблоков № 2, 3, 4 был изолирован и переведён на проживание в санаторий-профилакторий Кольской АЭС.
Ранее NEWS.ru писал, что в России за сутки зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала распространения инфекции составило 10 131 в 81 регионе. Скончались 76 человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен