Сотрудников Кольской АЭС изолировали из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/76a2a568-7a59-11ea-8faf-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosenergoatom.ru

В городе Полярные Зори в Мурманской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Вирус был выявлен у супруги одного из сотрудников Кольской атомной электростанции. Как пишет «Интерфакс — Северо-Запад» со ссылкой на мэра города Максима Пухова, в настоящее время муж женщины, а также все сотрудники КАЭС, которые контактировали с ним, изолированы, у них взяты анализы на COVID-19.

Он также отметил, что в ранее в рамках программы по обеспечению безопасной и непрерывной работы станции персонал работающих энергоблоков № 2, 3, 4 был изолирован и переведён на проживание в санаторий-профилакторий Кольской АЭС.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за сутки зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала распространения инфекции составило 10 131 в 81 регионе. Скончались 76 человек.