В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом

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В России за сутки зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала распространения инфекции составило 10 131 в 81 регионе.

Больше всего случаев заражения в Москве и Московской области. Среди регионов-лидеров антирейтинга Санкт-Петербург, Брянская область и республика Коми.

При этом число выписанных пациентов увеличилось до 698 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что на лечение в столичную клинику в Коммунарку за сутки поступило 72 человека. В общей сложности в медучреждении находятся 424 человека с COVID-19.