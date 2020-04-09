За сутки в Коммунарку поступило 72 новых пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/afeeef4e-7a26-11ea-ae3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На лечение в столичную клинику в Коммунарку за сутки поступило 72 человека. В общей сложности в медучреждении находятся 424 человека с COVID-19. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

По его словам, 33 пациента находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, из них 12 подключены к аппаратам ИВЛ. За минувшие сутки выписали 44 человека, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что число жертв коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 38 человек. Ещё семь пациентов скончались 8 апреля. Москва остаётся центром распространения инфекции в стране, вирус обнаружили почти у 6 тысяч жителей столицы.