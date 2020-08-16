Названы регионы, где находят больше всего незаконно выращенной конопли

https://static.news.ru/photo/e6da647a-de3f-11ea-a32a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Bein/Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB

За год в России стали меньше выявлять случаи незаконного выращивания конопли. Так, за первое полугодие правоохранители нашли и уничтожили 4248 килограмм наркосодержащего растения, тогда как в аналогичном периоде 2019 года — 9172. С такими данными МВД ознакомился NEWS.ru.

Однако в некоторых регионах страны незаконно выращенные посевы приходится уничтожать чаще всего. Например, в Краснодарском крае (1015 кг), Хакасии (845 кг), Крыму (459 кг), Дагестане (438 кг) и Адыгее (336 кг).

В свою очередь, в некоторых субъектах отмечаются наименьшие показатели — один килограмм. Это Забайкальский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Пензенская область, Удмуртия, Карачаево-Черкесия, Рязанская, Калужская и Ивановская области.

Произрастанию конопли в лидирующих по показателю регионах способствуют подходящие климатические условия, отметил в беседе с NEWS.ru полковник милиции в отставке, бывший сотрудник ГУУР МВД СССР Евгений Черноусов. Вместе с тем, по его словам, в ряде субъектов, включая Краснодарский Край и Крым, растение прежде выращивали в промышленных целях — для изготовления лекарств и канатов. Это также повлияло на цифры.

Уменьшение количества найденных посевов может быть связано со снижением качества работы полиции, добавил он.