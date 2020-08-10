Житель Волгоградской области спрятал плантацию конопли на кукурузном поле

Житель Даниловского района Волгоградской области попался на незаконном выращивании конопли. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Плантацию наркосодержащий растений мужчина попытался замаскировать посевами кукурузы, но она была обнаружена полицейскими в ходе обыска. В общей сложности сотрудники правоохранительных органов изъяли 1680 кустов конопли. Задержанный уверял, что выращивал её для личного употребления.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры в особо крупном размере»),
Ранее NEWS.ru писал, что в Ленинградской области полицейские задержали 50-летнего казачьего атамана, который вместе с подельниками содержал плантации конопли. У них было изъято 981 грамм марихуаны и 236 кустов конопли, парники, удобрения для выращивания наркотиков, а также технические средства коммуникации. Все задержанные в настоящее время находятся под арестом.
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