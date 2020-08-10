Житель Волгоградской области спрятал плантацию конопли на кукурузном поле

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Житель Даниловского района Волгоградской области попался на незаконном выращивании конопли. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Плантацию наркосодержащий растений мужчина попытался замаскировать посевами кукурузы, но она была обнаружена полицейскими в ходе обыска. В общей сложности сотрудники правоохранительных органов изъяли 1680 кустов конопли. Задержанный уверял, что выращивал её для личного употребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры в особо крупном размере»), сообщается на сайте областного главка МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ленинградской области полицейские задержали 50-летнего казачьего атамана, который вместе с подельниками содержал плантации конопли. У них было изъято 981 грамм марихуаны и 236 кустов конопли, парники, удобрения для выращивания наркотиков, а также технические средства коммуникации. Все задержанные в настоящее время находятся под арестом.