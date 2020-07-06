Названы регионы, где люди чаще всего ищут работу через частные агенства

https://static.news.ru/photo/c1021600-bf89-11ea-8678-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Наиболее часто соискатели старше 15 лет занимаются поиском работы через частные агенства в Республике Тыва, где такой способ используют 23,6% безработных. С такими данными Росстата за первый квартал 2020 года ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что несколько меньше людей обращаются в такие структуры в Сахалинской (22,5%) и Тульской (20%) областях, а также в Хакасии (18,2%), Новгородской (18%) и Самарской (18%) областях.

В свою очередь, наименьшие показатели по такой способу поиска работы зарегистрированы в Крыму (0,7%), Ивановской области (0,8%), Ингушетия (0,8%), Ненецком автономном округе (0,8%) и Челябинской области (1,1%).

В целом по стране прибегают к помощи коммерческих служб занятости 4,7% безработных. Это больше, чем в первом квартале прошлого года (4,1%).

Частные агенства занятости работают с людьми на основании аккредитации от государства, рассказал NEWS.ru проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Причём они получают доход от работодателей, которые платят за доступ к платформе.

По словам эксперта, население чаще всего обращается в такие организации в тех регионах, где ситуация с безработицей наиболее плачевна.

Крайняя ситуация на рынке труда — высокий уровень безработицы. Невозможность через государственные службы занятости найти рабочие места, которые бы удовлетворяли требования соискателя. Это как последняя надежда хоть что-то поискать, — пояснил Сафонов.

Он добавил, что частным агентствам занятости далеко не всегда удаётся найти работу людям. Максимум, что они могут гарантировать — правильное составление резюме.

Ранее NEWS.ru писал, что со снижением заработной платы ради трудоустройства готовы смириться 49% россиян. Тем не менее лишь каждый десятый работник готов уступить более 10%.