Названо самое мощное оружие СССР, позволившее разгромить нацистов Депутат Говырин: Т-34, Ил-2 и «Катюша» стали символами победы над нацизмом

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Танк Т-34-85 на Красной площади во время военного парада в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Символом победы Красной армии над нацизмом стал средний танк Т-34, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Среди самоходных орудий нельзя забывать о СУ-152, ИСУ-152, СУ-122, СУ-100, СУ-85, ИСУ-122, а также о реактивной артиллерии, представленной БМ-13 «Катюша».

Если говорить о технике, то символом Победы стал, конечно же, средний танк Т-34 — самый массовый и лучший танк Второй мировой войны. Кроме того, нацистам внушали ужас тяжелые танки ИС-2 — самые мощные и защищенные танки СССР в годы Великой Отечественной, — заявил Говырин.

Среди истребителей выделяются Як-1, Як-3, Як-7, Як-9, Ла-5, Ла-7, ЛаГГ-3, а среди штурмовиков — Ил-2. Отлично себя показали бомбардировщики Пе-2, Ту-2, Пе-8, а также противотанковые орудия 45-мм, 100-мм, 122-мм, 152-мм и 203-мм. Однако главным оружием стали мужество и стойкость советского народа на передовой и в тылу, заключил депутат.

Ранее депутат Сергей Гаврилов заявил, что разгром немецко-фашистских захватчиков предопределили победы советских войск в битвах за Москву, Сталинград, на Курской дуге, за Днепр, Севастополь, а также прорыв блокады Ленинграда. По его словам, к величайшим сражениям Великой Отечественной войны также относятся оборона Брестской крепости и операция «Багратион» по освобождению Белоруссии.