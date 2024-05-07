Названо новейшее оружие России, которое покажут на параде Победы Баранец: на параде 9 Мая представят новое эффективное оружие России «Коалиция»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самоходно-артиллерийская установка «Коалиция».

На параде Победы в Москве представят новое эффективное оружие России, заявил NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, публике покажут самоходно-артиллерийскую установку «Коалиция».

На параде в этом году мы увидим всю ту же технику, которую демонстрировали в прошлом году, но может быть, появится самоходно-артиллерийская установка «Коалиция», это пока что держится в секрете. Это наше новое эффективное оружие. Новые оружия не рождаются как ребенок через девять месяцев, — отметил собеседник.

На днях в столице прошла репетиция праздничного парада, приуроченного к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади строем прошли военные машины, солдаты и офицеры. Саму площадь украсили плакатами с надписями «9 Мая» и «1945–2024».

Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, в этом году парад продлится два часа. Более девяти тысяч участников и свыше 70 единиц современной военной техники будут задействованы в мероприятии. Подготовка к торжественному шествию началась еще в феврале в Подмосковье, где впервые отрепетировали выход подвижного ракетного комплекса «Ярс».

Также Шойгу рассказал, что парады Победы проведут в семи городах-героях и 18 городах, где расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. По его словам, всего в праздновании примут участие около 150 тысяч человек.