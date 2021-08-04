Названа сумма штрафов петербуржцев за проезд без маски с начала пандемии

С момента начала пандемии жители Петербурга, которые не носили маску в транспорте, принесли городскому бюджету более 13 млн рублей. Об этом сообщает портал «Невские новости», ссылаясь на предоставленную статистику комитета по транспорту.

Также за июль 2021 года было составлено 633 протокола на пассажиров, которые ездили в транспорте города без макси. Из них 397 человек попалось в метро и 266 в наземном транспорте. Сумма штрафов за месяц составила более 2,6 млн рублей, отмечается в сообщении.

Кроме того, за время действия пандемии общее число протоколов достигло отметки в 3,3 тысячи. При этом ограничения из-за коронавируса в городе будут сохраняться ещё до конца лета. Поэтому пассажиры транспорта должны носить маски, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Ранее в Крыму полиция пресекла выдачу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Возбуждено уголовное дело. Согласно материалам расследования, должностные лица выдали в марте — апреле пятерым гражданам фальшивые сертификаты о прививках вакциной «Спутник V». Фактически те вакцинированы не были и тем самым подвергли угрозе заражения коронавирусом других лиц.