Названа подходящая для демонстрационного ядерного взрыва территория России Эксперт Никулин: демонстрационный ядерный взрыв можно провести на Новой Земле

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Россия может провести демонстрационный ядерный взрыв на Новой Земле, заявил бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. В разговоре с NEWS.ru военный эксперт напомнил, что там взрывали 58-мегатонную водородную бомбу, которая в народе получила название «Кузькина мать».

Наши бывшие и несостоявшиеся западные партнеры, по-моему, потеряли всякие берега. Провести этот демонстрационный ядерный взрыв мы можем на Новой Земле — там, где взорвали «Кузькину мать», — пояснил эксперт.

По словам Никулина, Западу нужно показать, что Россия является великой ядерной державой. Он отметил, что многие там почему-то об этом забыли. Как подчеркнул эксперт, определенного ядерного заражения не избежать, но на Новой Земле уже произвели десятки испытаний.

Я думаю, России нужно давно показать Западу кузькину мать, напомнить, что Россия является великой ядерной державой. Похоже, кое-кто об этом уже забыл. Будет определенное ядерное заражение, но там уже произвели десятки ядерных взрывов. Одним больше, одним меньше. По-моему, это не очень существенно, — заключил Никулин.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев ранее рассказал, что НАТО продолжает отрабатывать нанесение ядерных ударов по территории России. По его словам, Москве важно вырабатывать меры противодействия этому.