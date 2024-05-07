Названа картина, которая заинтересовала Путина перед инаугурацией «Подъем»: Путин перед инаугурацией рассматривал картину «Музыкальный натюрморт»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Картина в Кремле, которую изучал Владимир Путин перед своей инаугурацией, называется «Музыкальный натюрморт», рассказали в беседе с изданием «Подъем» в Академии акварели и изящных искусств Андрияки. Написала картину ученица Сергея Андрияки Дарья Веселова.

По данным издания, натюрморт был написан в 2014 году, когда Веселова училась на третьем курсе. Размер картины: 60 на 70,5. В залах Кремля она висит в составе выставки работ ректора академии и студентов примерно с 2016 года, отметили в учебном заведении. При этом стоимость картины там назвать не смогли.

Отмечается, что сам Андрияка рассказывал, что передал картины для выставки в Сенатском дворце безвозмездно. В целом всего на втором и третьем этажах здания вывешено порядка 160 работ.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков назвал причину отсутствия западных послов на инаугурации Путина. По его словам, дипломаты забыли, при ком они аккредитованы и зачем находятся в Москве. Он также считает, что поступки послов «сами по себе о многом говорят».

До этого спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным. Она уверена, что «раз в шесть лет можно себе это позволить».