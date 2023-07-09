Названа болезнь, превращающая хлеб в опасный для человека продукт Исследователь Емельянова: хлеб может заразиться картофельной болезнью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хлеб может заразиться картофельной болезнью, превратившись в опасный для человека продукт, рассказала NEWS.ru заведующая лабораторией Центра оценки качества зерна Светлана Емельянова. По ее словам, картофельная, или «тягучая», хворь в большинстве случаев вводится в тесто вместе с зараженной мукой. Термоустойчивые споры картофельной палочки не погибают, поэтому в дальнейшем при благоприятных условиях они начинают проявлять свою жизнеспособность.

И хлебный продукт в итоге получается совершенно непригодным для употребления. Хлеб издает неприятный запах, корка его теряет упругость, а мякиш сначала в отдельных участках, а затем и во всей толще ослизняется; при разламывании хлеб тянется в длинные слизистые нити, — рассказала специалист.

При хранении, продолжает Емельянова, в теплых и влажных условиях наблюдаются более резкие изменения. Мякиш может принять коричневую или желто-бурую окраску. Такая продукция полностью теряет свои потребительские свойства и употреблять в пищу такой хлеб опасно, у человека могут проявиться легкие желудочно-кишечные расстройства: тошнота, рвота, послабление. Поэтому в жаркое время года во избежание развития картофельной болезни следует хранить хлеб в холодильнике.



Специалист испытательной лаборатории Центра оценки качества зерна Диана Смирнова отмечала, что классический рецепт натурального белого хлеба — «кирпичика» — включает только пшеничную муку, воду, дрожжи и соль. Она отметила, что батон также может содержать сахар и жир (сливочное или растительное масло, маргарин).